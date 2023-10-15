مظاهرات حاشدة في باكستان تضامنا مع فلسطين (فيديو)

احتشد عشرات الآلاف في أحد الطرق الرئيسية في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، ولإدانة القصف الإسرائيلي على غزة.

وقادت المسيرة الجماعة الإسلامية، أحد الأحزاب الدينية السياسية الرئيسية في البلاد، بدعم العديد من الأحزاب السياسية الأخرى والجمعيات.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لبيك يا غزة" و"غزة هنا" و"لبيك يا أقصى" و"الأقصى نحن هنا".

وشارك عدد كبير من النساء والأطفال، وكذلك الأقليات الدينية في المسيرة، حيث زعم المنظمون أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

وفي كلمته أمام التجمع، أعرب رئيس الجماعة الإسلامية سراج الحق عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في غزة، واتهم تل أبيب باستهداف المدنيين عمدا.

وقال: "إن فلسطين جزء من عقيدتنا، ولن نترككم أيها الفلسطينيون وحدكم أبدا"، مضيفا أن الفلسطينيين لن يستسلموا أبدا للقهر، الولايات المتحدة وأوروبا لديهما معايير مزدوجة".

المصدر: الأناضول