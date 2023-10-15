 
مباشر
عاجل
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست (فيديو+ صور)

أخبار العالم

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست (فيديو+ صور)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8h6

شارك الآلاف بمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا في مسيرة تضامنية تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني بوجه ما يتعرض له من قصف وحصار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة اصطدمت بمسيرة مقابلة لمتظاهرين يحملون الأعلام الإسرائيلية، وتبادل الطرفان الألفاظ والإهانات ما يشير إلى حالة الاحتقان الموجودة في الشارعين المتقابلين.

وشهدت مدن بريطانية عديدة أيضا كالعاصمتين لندن ودبلن خروج مظاهرات مماثلة تأييدا للفلسطينيين وتضامنا معهم.

هذا ويرزح الأهالي من مدنيين واطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، تحت وطأة اوضاع إنسانية صعبة للغاية ولا تتوقف الأمور عند القصف والقتل المتواصل بآلة الحرب الإسرائيلية، وإنما تقصف أماكن إيوائهم وتلقيهم العلاج في المراكز الصحية أو المستشفيات على حد سواء.

وتجمع الحشد في ساحة بلفاست اليوم الأحد وازدادت أعداد المتظاهرين مع متابعة المسيرة وهم يحملون الأعلام ويرددون الشعارات المؤيدة للفلسطينيين.

ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا