الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في بلفاست (فيديو+ صور)

شارك الآلاف بمدينة بلفاست عاصمة إيرلندا في مسيرة تضامنية تعبيرا عن دعم الشعب الفلسطيني بوجه ما يتعرض له من قصف وحصار في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة اصطدمت بمسيرة مقابلة لمتظاهرين يحملون الأعلام الإسرائيلية، وتبادل الطرفان الألفاظ والإهانات ما يشير إلى حالة الاحتقان الموجودة في الشارعين المتقابلين.

وشهدت مدن بريطانية عديدة أيضا كالعاصمتين لندن ودبلن خروج مظاهرات مماثلة تأييدا للفلسطينيين وتضامنا معهم.

هذا ويرزح الأهالي من مدنيين واطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، تحت وطأة اوضاع إنسانية صعبة للغاية ولا تتوقف الأمور عند القصف والقتل المتواصل بآلة الحرب الإسرائيلية، وإنما تقصف أماكن إيوائهم وتلقيهم العلاج في المراكز الصحية أو المستشفيات على حد سواء.

Thousands of people have marched through the centre of Belfast as part of a pro-Palestinian demonstrationhttps://t.co/p0r5UggHhh — Belfast Live (@BelfastLive) October 15, 2023

وتجمع الحشد في ساحة بلفاست اليوم الأحد وازدادت أعداد المتظاهرين مع متابعة المسيرة وهم يحملون الأعلام ويرددون الشعارات المؤيدة للفلسطينيين.

Thousands of people marched through the centre of Belfast today as part of a pro-Palestinian demonstration. https://t.co/x8Uc39fOF0https://t.co/x8Uc39fOF0 — Belfast Telegraph (@BelTel) October 15, 2023

ومع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.

المصدر: RT