مصادر لـRT توضح حقيقة الراية المرفوعة على موقع تابع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

قالت مصادر خاصة لـRT إن ما حصل هو التباس من مراسل موقع "المنار" و الراية المرفوعة ليست راية حزب الله وإنما راية المظلين في الجيش الإسرائيلي.

وكانت قناة "المنار" اللبنانية قد ذكرت في تقرير مصور لها في وقت سابق من اليوم، أن مقاتلي "حزب الله" رفعوا راية "المقاومة" على موقع الراهب الإسرائيلي على الحدود اللبنانية عقب قصف متبادل بين الطرفين أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أن "مجموعة ‏من المقاتلين قامت صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة ما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏

وأضاف أنه تم استهداف دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة في موقع الراهب على الحدود ما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

المصدر: RT