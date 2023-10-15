بوتين: شي يتطلع إلى المستقبل

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الصيني، شي جين بينغ، بأنه زعيم عالمي معروف، يتقن التطلّع إلى المستقبل.

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وقال بوتين في حديث للتلفزيون الصيني: "شي، أحد قادة العالم الجديرين، لا يتخذ قرارات مؤقتة بناء على الظروف الآنية ويقيم الوضع ويحلل ويتطلع إلى المستقبل. هذا أمر مهم للغاية، وهذا ما يميز قائد عالمي حقيقي عمن نسميهم موظفين مؤقتين يأتون لمدة 5 دقائق للتباهي على الساحة الدولية ثم يختفون دون أن يلاحظهم أحد".

وأضاف أن شي "شريك شامل وهادئ وعملي وموثوق وإذا اتفقنا معه على شيء ما، يمكننا أن نكون واثقين من أن الاتفاق سيتم تنفيذه من الجانبين".

وأشار بوتين إلى أن لقاءاته مع شي أثناء زيارته إلى روسيا كانت تجري دائما في جو عملي.

واضاف: "لذا، آمل أن ذلك سيتجسد أيضا خلال لقائنا المزمع في الصين".

وسيعقد المنتدى الثالث "حزام واحد - طريق واحد" في 17 و18 أكتوبر الجاري في بكين، حيث من المتوقع أن يلتقي خلالها زعيما البلدين.

المصدر: نوفوستي