إسرائيل تعلن قطع العلاقات مع منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط

أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إنه قرر قطع العلاقات مع منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، حتى يدين الأخير إيران.

وقد أثار اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع منسق الأمم المتحدة في لبنان غضب المندوب الإسرائيلي.

وكتب إردان في صفحته على موقع "إكس" موجها كلامه إلى المنسق الأممي: "لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم من دماء الأطفال الإسرائيليين بعد هذه المصافحة (مع وزير الخارجية الإيراني)".

وأرفق تعليقه بصورة يظهر فيها وينيسلاند وعبد اللهيان وهما يتصافحان.

وقال المندوب الإسرائيلي: "لقد تغيرت القواعد! لن نستمر في الاعتراف بالشرعية التي تمنحها الأمم المتحدة للنظام النازي في إيران، الذي يدعو صراحة إلى تدمير إسرائيل. أعلن رسميا عن قطع علاقاتي مع وينسلاند حتى يدين علنا النشاط الإيراني".

المصدر: نوفوستي