الأمريكيون يهنئون أسطول بحرية بلادهم وينشرون صورة للأسطول الروسي (صورة)

قامت قناة FOX Baltimore التلفزيونية بتهنئة البحارة الأمريكيين بمناسبة يوم البحرية بنشرها صورة للبحرية الروسية، في واقعة أصبحت الثانية من نوعها في يوم واحد.

وقد هنأ صحفيو القناة البحارة الأمريكيين في يوم البحرية الأمريكية للمرة الثانية بنشرهم صورة تشير إلى الأسطول الروسي. حيق نشرت على حساب FOX Baltimore عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

Happy 248th birthday to the U.S. Navy! 👏 Thank you to all of our Sailors for their service!https://t.co/mQrxev21UVpic.twitter.com/dFPDQ6u2sm — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) October 13, 2023

وهنأ الصحفيون أسطول بلادهم بعيد ميلاده الـ 248 وشكروا البحارة على خدمتهم، وأشاروا في المنشور إلى أنها صور لسفن أسطول المحيط الهادئ.

وعلى إثر ذلك تم لفت انتباه الكاتب في شؤون الدفاع في صحيفة Politico ديفيد براون إلى هذا الخطأ. وقال: "هؤلاء هم الروس".

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تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ اليوم 14 أكتوبر، هنأ عضو الكونغرس، كوري ميلز، البحارة الأمريكيين عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وأرفق صورة طراد الصواريخ الروسي الثقيل الذي يعمل بالطاقة النووية "بطرس الأكبر" بمنشوره.

وبعد أن تم إخطار السياسي بهذا االخطأ، قام بحذف الصورة على الفور.

المصدر: Lenta.ru