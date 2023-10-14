ضابط مخابرات أمريكي سابق لكييف: هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه عندما تهاجمون الروس

أكد الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر، أنه تم سحق الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، وهو الأمر الذي دفعه إلى أن يطلب من الناتو كي تجري إعادة تسليح جنوده.

ولفت ريتر في مقابلة على "يوتيوب"، إلى أنه حتى بعد إعادة تسليح الجيش الأوكراني بالإمدادات من قبل الناتو، فإن الهجوم المضاد الذي تم التخطيط له لم يحقق أهدافه.

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وذكر ريتر في المقابلة أن أوكرانيا، في خريف وشتاء عام 2022، لجأت إلى دول الناتو للحصول على مساعدات عسكرية وطلبت في الواقع إعادة تسليح الجيش بالكامل، لأنها "هُزِمت".

وأضاف: "بشكل عام، كانوا بحاجة إلى إعادة بناء جيشهم، الذي أنشأه الناتو لهم منذ بداية مايو 2022 والذي حقق نجاحا في خاركوف وبالقرب من خيرسون. ثم هُزِم وتم تدميره في ساحة المعركة".

وقال: "هذا هو الثمن الذي يتعين دفعه عندما تهاجمون الروس".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح أمس الجمعة بأن كييف طلبت من بعض الدول الأوروبية نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا "على الأقل خلال فترة الشتاء".

وقال في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "توجهنا بطلب تزويدنا ببعض الأنظمة حتى لفصل الشتاء، لفترة الشتاء، إلى بعض الدول - لأن لديهم القليل منها".

كما أعرب قبل تلك التصريحات عن اعتقاده بأن ما يحدث الآن هو "الجزء الأخير من الحرب، وليس الجزء الأوسط".

المصدر: تاس