الداخلية الفرنسية تعلن قصر فرساي ومتحف اللوفر من المناطق الآمنة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن عدم عثور الأجهزة الأمنية الفرنسية على أية متفجرات في متحف اللوفر أو قصر فرساي، بعد إخلائهما من آلاف الزوار، على إثر تلقي تهديدات.

وقال الوزير: "قمنا بإجلاء المواطنين وإغلاق قصر فرساي ومتحف اللوفر ومحطة ليون، وأرسلنا إلي هذه المواقع خبراء متفجرات.. ويمكنني أن أؤكد أن هذه المواقع الثلاثة التي ذكرتها لم يكن فيها أي تهديد حقيقي. لم تكن هناك متفجرات ولا مؤشرات على امكانية التعرض لهجوم محتمل".

وأشار الوزير: مؤخرا كان هناك الكثير من المكالمات الهاتفية المجهولة، ورسائل بريد إلكتروني تحذر من وجود تهديدات، على سبيل المثال، في المدارس.

وأضاف دارمانين: في كل مرة كنا على قناعة بأن التهديدات كاذبة. وقمنا بشكل منهجي باحتجاز الأشخاص الذين وقفوا خلف هذه البلاغات".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، تم إجلاء زوار قصر فرساي ومتحف اللوفر ومحطة ليون على إثر بلاغات مجهولة المصدر عن وجود تهديد بوجود قنبلة.

وعليه طوقت الشرطة هذه المواقع، وأكدت إدارتا قصر فرساي واللوفر أنهما قررتا وقف استقبال الزوار حتى مساء السبت.

المصدر: تاس