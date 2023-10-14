مشاهد حصرية لـ RT تظهر لحظة إطلاق "حزب الله" صواريخ تجاه إسرائيل

حصلت قناة RT على لقطات حصرية للحظة إطلاق المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" اليوم السبت، رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، ومحاولة "القبة الحديدية" التصدي لها.

ويظهر الفيديو انطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، كما تظهر لحظة محاولة نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدة" اعتراض هذه المقذوفات الصاروخية.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مركزي مراقبة ورصد تابعين للقوات الإسرائيلية في بركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في لبنان بأن عناصر "حزب الله" استهدفوا المواقع الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان، واستهدفت مدفعية "حزب الله" مواقع الرادار، ورويسات العلم، والسماقة، وزبدين، ورمثا.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني" استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 2215 قتيل بينهم ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، وإصابة أكثر من 8800 مواطن بجراح مختلفة منهم أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

المصدر: RT