البنتاغون يعلن دخول غواصة نووية جديدة إلى الخدمة

أعلن البنتاغون أن الغواصة الهجومية النووية الجديدة "USS Hyman G. Rickover" دخلت الخدمة في البحرية الأمريكية.

وأقيم الحفل في قاعدة الغواصات البحرية في نيو لندن في مدينة غروتون بولاية كونيتيكت، وحضره وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو.

وهذه هي الغواصة الثانية التي تحمل اسم "أبو الأسطول النووي الأمريكي"، الأميرال هيمان ريكوفر.

وقد تم تزويد "USS Hyman G. Rickover" بصواريخ توماهوك والألغام البحرية "Mk 60 CAPTOR" وطوربيدات "Mk 48" البعيدة المدى.

وأصبحت الغواصة رابع غواصة من طراز "فرجينيا بلوك-4" تدخل الخدمة مع البحرية الأمريكية.

وأعلن البنتاغون أنه سيزود الولايات المتحدة "بالقدرات اللازمة للحفاظ على تفوق البلاد تحت سطح الماء في القرن الحادي والعشرين".

المصدر: تاس