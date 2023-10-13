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اصطدام سفينة حبوب بسفينة شحن قبالة السواحل التركية (صور)

أخبار العالم

اصطدام سفينة حبوب بسفينة شحن قبالة السواحل التركية (صور)
AP
أرشيف
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اصطدمت سفينة محملة بالحبوب اليوم الجمعة بسفينة شحن قبالة السواحل التركية.

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ولحقت أضرار بالسفينتين ويتم حاليا تحديد مدى الضرر الناجم عن الحادث.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الحادث وقع في بحر مرمرة، وأن إحدى السفينتين كانت متجهة من أوكرانيا إلى إسبانيا والثانية من روسيا إلى إسرائيل.

من جهتها أعلنت نقابة البحارة الروسية أن السفينة التي غادرت روسيا تحمل 25 ألف طن من الحبوب، ولا يوجد مواطنون روس بين أفراد طاقمها وأنه لم يتم تسجيل أي ضرر بيئي جراء الحادث.

المصدر: Zvezdanews + نوفوستي

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