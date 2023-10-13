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مقتل 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة مهاجرين في ألمانيا

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة مهاجرين في ألمانيا
AP
أرشيف
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أفادت صحيفة Münchner Merkur بمصرع 7 أشخاص بحادث انقلاب حافلة كانت تقل 20 مهاجرا غير شرعيين جنوب ألمانيا.

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وقالت الصحيفة إنه في حوالي الساعة 3:15 صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، اصطدمت حافلة شحن صغيرة من طراز مرسيدس بسرعة عالية بحاجز على الطريق السريع A94 وانقلبت عدة مرات بالقرب من بلدة أمبفينج في منطقة بافاريا جنوب البلاد. وأضافت أن الحادث وقع أثناء محاولة الحافلة الهروب من مطاردة الشرطة، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.
ووفقا لبيانات الشرطة المحلية، كانت الحافلة تحمل 20 شخصا بمن فيهم أطفال. وكان كلهم مهاجرين غير شرعيين. وأصيب معظم الناجين بجروح طفيفة وبعضهم بجروح خطيرة. ونقل كل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
المصدر: نوفوستي

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