عزا مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، أسباب فشل الهجوم الأوكراني لتأخر إمدادات الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني، واصفا سبب ما حدث بأنه عدم تنفيذ للجدول الزمني.

وكشف بودولياك، في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، كيف توسلت كييف في الخريف الماضي للحصول على أسلحة من الدول الغربية، موضحا أن الأمر تطلب خوض "مفاوضات نشطة".

وقال ردًا على سؤال حول مدى ارتباط فشل الهجوم الأوكراني بإمدادات الأسلحة: "الأمور كانت تسير ببطء، تم إعداد الجوانب اللوجستية، وكان هناك الكثير من الموافقات، ونتيجة لذلك لم يتم الأمر وفق جداول التسليم المعدة".

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وبحسب قوله: "كنا نتفق على التسليم خلال ثلاثة أسابيع، في حين كنا نستلمها فعليا، بعد شهرين إلى ثلاثة". وأضاف: "إجمالا لقد تأخرنا عن الجدول الزمني لمدة 6-9 أشهر".

ومع ذلك، لم يوضح لماذا قررت كييف، في ظل هذا التأخير، المضي قدما في شن هجوم مضاد، ما أدى لسقوط عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين تم حشدهم.

وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فشل كليا. وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر، إلى أن الهجوم كبّد كييف خسارة ما يزيد عن 90 ألف جندي بين قتيل وجريح.

المصدر: ريا نوفوستي