قديروف ينشر فيديو لقائه مع شخص حرق القرآن بأوامر من المخابرات الأوكرانية

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو خلال لقائه مع عميل جهاز أمن الدولة الأوكراني الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم

وكتب قديروف على قناته في "تلغرام": "جزء من لقائي مع نيكيتا جورافيل، عميل جهاز أمن الدولة الأوكراني، الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم. حتى قبل اعتقاله كان قد تم اعداده لمثل هذه الحوارات وكرر عبارة حفظها مسبقا بأنه يقترب تدريجيا من اعتناق الإسلام. شككت كثيرا في صدق رغبته، عندما كذب وحاول أن يتملص بالتحدث في مواضيع أخرى، حاول مرارًا تحويل الحديث إلى زعم أنه في المستقبل قد يرغب في أن يصبح مسلما".

وأضاف: "الافتقار إلى الحزم وإدراك النية، عدم اليقين، محاولة الابتعاد عن الإجابات المباشرة، كشفت فيه شيطانا حقيقيًا، ومدنسا شريرا أحرق القرآن ليس بسبب الجهل أو عدم المعرفة، ولكن بوعي، وبهدف الإساءة إلى المسلمين، وتأليب الأديان في روسيا بعضها على بعض، لانتهاك سنوات مديدة من السلام ومحو كل الجهود التي تقوم بها الدولة الروسية والمجتمع للموافقة والوفاق بين الأديان".

واختتم قديروف قائلا: "هذا استفزازي ومخرب، يتصرف بأسلوب الاستخبارات الأوروبية، ويرغب الغرب في عرضه على أنه بطل من أبطال الديمقراطية وحرية التعبير. لقد شهدنا مثل هذه الأساليب الغربية أكثر من عشرات المرات. لكن لدينا أفكار أخرى حول الحرية - الحرية الحقيقية والأكثر صحة بمئة مرة: في روسيا، حرية البعض لا تنتهك حرية البعض الآخر".

في مايو الماضي، اعترف المعتقل بتهمة حرق القرآن الكريم في مدينة فولغوغراد الروسية، بأنه أقدم على هذه الجريمة بأوامر من الاستخبارات الأوكرانية.

ووفقا للجنة التحقيق، تم رفع دعوى جنائية بشأن "فعل عام يهدف لإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين" بعد حرق نسخة من القرآن في فولغوغراد، وتم اعتقال أحد السكان المحليين ويدعى نيكيتا جورافيل.

المصدر: RT