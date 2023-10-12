وفد روسي يصل الهند للمشاركة في الاجتماعات البرلمانية لمجموعة العشرين

وصل وفد الجمعية الفيدرالية الروسية، برئاسة رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إلى الهند للمشاركة في الاجتماع البرلماني لمجموعة العشرين.

وسيبقى الوفد في الهند من الخميس إلى السبت، حسبما ذكر المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي في وقت سابق.

ويضم الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك، ونائب رئيسة مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشوف وعضو لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الزراعية والغذائية والإدارة البيئية تاتيانا غيغل، بالإضافة إلى نواب من مجلس الدوما.

ويعقد الحدث تحت عنوان "أرض واحدة. عائلة واحدة. مستقبل واحد". ويتضمن برنامج المنتدى أربعة أقسام هي: "خطة التنمية المستدامة لعام 2030: إظهار الإنجازات وتسريع التقدم"، و"الانتقال إلى الطاقة المستدامة: بوابة إلى مستقبل أخضر"، و"تحقيق المساواة بين الجنسين: من تمكين المرأة إلى فرص لتحقيق تنمية بقيادة المرأة"، و"تغيير حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة".

ويتضمن برنامج زيارة الوفد الروسي أيضًا مفاوضات مع ممثلي قيادة جمهورية الهند.

وفي أعقاب نتائج القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، من المقرر اعتماد بيان ختامي مشترك.

المصدر: نوفوستي