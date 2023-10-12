وفد برلماني روسي يصل إلى الهند للمشاركة في الاجتماعي البرلماني لمجموعة العشرين

وصل وفد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، برئاسة رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إلى الهند للمشاركة في "الاجتماع البرلماني لمجموعة العشرين".

ويضم الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي، أندريه تورتشاك، ونائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف، وعضو لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الزراعية والغذائية والإدارة البيئية تاتيانا غيغل، بالإضافة إلى نواب مجلس الدوما.

وسيبقى الوفد في الهند من الخميس إلى السبت، حسبما ذكر المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي في وقت سابق.

وسيكون موضوع الاجتماع "أرض واحدة. عائلة واحدة. مستقبل واحد".

ويتضمن برنامج المنتدى أربعة أقسام هي: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغيير حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.

المصدر: نوفوستي