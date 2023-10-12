 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تعلن قصف بئر السبع برشقة صاروخية وأنباء عن تسلل مجموعات مسلحة للنقب

وفد برلماني روسي يصل إلى الهند للمشاركة في الاجتماعي البرلماني لمجموعة العشرين

أخبار العالم

وفد برلماني روسي يصل إلى الهند للمشاركة في الاجتماعي البرلماني لمجموعة العشرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7vq

وصل وفد الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، برئاسة رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، إلى الهند للمشاركة في "الاجتماع البرلماني لمجموعة العشرين".

ويضم الوفد النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي، أندريه تورتشاك، ونائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف، وعضو لجنة مجلس الاتحاد للسياسة الزراعية والغذائية والإدارة البيئية تاتيانا غيغل، بالإضافة إلى نواب مجلس الدوما.

وسيبقى الوفد في الهند من الخميس إلى السبت، حسبما ذكر المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي في وقت سابق.

وسيكون موضوع الاجتماع "أرض واحدة. عائلة واحدة. مستقبل واحد".

ويتضمن برنامج المنتدى أربعة أقسام هي: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والانتقال إلى الطاقة المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغيير حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا