بوتين يعقد اجتماعا مع علييف في قيرغيزستان

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في قيرغيزستان، حيث ستعقد قمة رابطة الدول المستقلة الجمعة.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح في وقت سابق أن الزعيمين سيناقشان الوضع في قرة باغ، وموضوع قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة هناك. كما تناول بوتين وعلييف أيضًا مسألة عودة أرمن قرة باغ لأماكن إقامتهم.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس كان سيلتقي برئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان لو أنه حضر إلى بيشكيك لحضور القمة.

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ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس قادة الدول الاعضاء في رابطة الدول المستقلة في عاصمة قيرغيزستان في 13 أكتوبر.

ويشارك في الاجتماع رؤساء كل من روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

المصدر: ريا نوفوستي