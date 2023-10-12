مدفيديف: أكثر من 357 ألف فرد انضموا للجيش الروسي منذ بداية العام

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن اكثر من 357 ألف فرد انضموا للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام الجاري.

وقال مدفيديف في اجتماع حول مستلزمات القوات الروسية، اليوم الخميس، إنه تم، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، قبول أكثر من 357 ألف شخص للخدمة في القوات المسلحة الروسية، منذ الأول من شهر يناير الماضي.

وأوضح أن هذا العدد يشمل الجميع أي سواء أولئك الموجودون في الاحتياط أو المتعاقدون أو المتطوعون.

المصدر: RT