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مصدر تركي يكشف معلومات تتعلق بإسقاط المسيرة التركية بنيران مقاتلة أمريكية فوق سوريا

أخبار العالم

مصدر تركي يكشف معلومات تتعلق بإسقاط المسيرة التركية بنيران مقاتلة أمريكية فوق سوريا
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صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية لوكالة "نوفوستي" بأن المقاتلة الأمريكية التي أسقطت طائرة بدون طيار تركية في سوريا، أقلعت من الأردن.

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وقال المصدر للوكالة: "هذه مجرد تكهنات بأن الطائرة أقلعت من إنجرليك، لا يوجد مثل هذا الوضع. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، أقلعت الطائرة من الأردن".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة الأمريكية أقلعت من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، التي تستخدمها القوات الأمريكية والتركية.

وكان البنتاغون قد أعلن في الخامس من الشهر الجاري أن مقاتلة إف - 16 أسقطت مسيّرة تركية في سوريا، حيث تم رصد المسيّرة التركية تقترب من القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا.

المصدر: نوفوستي

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