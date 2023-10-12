الأسد ورئيسي يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
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بحث الرئيسان السوري بشار الأسد والإيراني إبراهيم رئيسي هاتفيا مساء الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسـطينية، وأكدا موقفهما الداعم للشعب الفلسـطيني.
وأعرب الرئيسان عن حق الشعب الفلسطيني ومقــاومته المشروعة للدفاع عن قضيته العادلة واستعادة حقوقه المغتصبة.
وشدد الرئيس الأسد على أن السياسات الصهيـونية هي التي تتسبب في سفك الدماء، مؤكدا ضرورة التحرك السريع على المستويين العربي والإسلامي لحماية الشعب الفلسـطيني لاسيما في قطاع غـزة، ووقف الغارات الإســرائيلية التي تستهدف الأطفال والنساء.
المصدر: سانا