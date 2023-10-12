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واشنطن تعلن دعمها للتحقيق في تضرر أنبوب الغاز في بحر البلطيق

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واشنطن تعلن دعمها للتحقيق في تضرر أنبوب الغاز في بحر البلطيق
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للتحقيق الذي تجريه فنلندا وإستونيا في الأضرار التي لحقت بأنابيب Balticconnector للغاز في بحر البلطيق.

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وكتب بلينكن في منشور على منصة "X": "نتضامن مع حلفينا في الناتو فنلندا وإستونيا وندعم التحقيق الذي تجريانه في الأضرار التي لحقت في البنية التحتية في بحر البلطيق لتحديد سببها".

وتوقف عمل خط أنابيب الغاز Balticconnector بين إستونيا وفنلندا بسبب تسرب محتمل. وذكر موقع هيئة الإذاعة الحكومية الإستونية ERR، سابقا، أن موقع التسرب يقع في المياه الإقليمية لفنلندا، كما تضرر كابل الاتصال بين البلدين، الواقع في المياه الإقليمية لإستونيا.
Balticconnector هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا ويبلغ طوله حوالي 80 كيلومترا بين Inkoo في فنلندا وPaldiski في إستونيا. وتم تدشين إطلاق Balticconnector في ديسمبر 2019.
المصدر: نوفوستي

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