نائبان في الكونغرس الأمريكي يطرحان تشريعا جديدا بشأن إيران

أعلن النائبان في الكونغرس الأمريكي ميتش ماكونيل وتوم كوتون، يوم الأربعاء، أنهما سيطرحان تشريعا جديدا بشأن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار تم الإفراج عنها مؤخرا.

وقال النائبان إنهما سيسعيان للحصول على موافقة بالإجماع من المجلس لتمرير تشريع لتجميد أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار تم الإفراج عنها كجزء من صفقة تبادل السجناء.

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وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.

وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس الاثنين الماضي، بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.

وفي الـ18 من سبتمبر أبلغت الدوحة طهران وواشنطن بأن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر، في إطار اتفاق أمريكي إيراني يشمل تبادل المحتجزين.

المصدر: RT + وكالات