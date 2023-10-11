الناتو يعرض على إستونيا وفنلندا المساعدة بالتحقيق في تضرر أنبوب الغاز

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه أبلغ سلطات إستونيا وفنلندا بأن الحلف على استعداد لمساعدة البلدين في التحقيق في تضرر خط أنابيب الغاز "بالتيك كونكتر" بين البلدين.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول من اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل، يوم الأربعاء: "تحدثت أمس مع رئيس فنلندا ورئيسة وزراء إستونيا. وأطلعاني على سير التحقيقات في البلدين".

وأضاف: "وقلت لهما إننا على استعداد للمساعدة في التحقيقات الوطنية".

وأكد أن الناتو "سيرد بشكل موحد" في حال تبين أن الحادث يمثل عملا تخريبيا، مضيفا أن رد الناتو يتوقف على نتائج التحقيق.

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وتابع: "من المهم أن نتبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية وكذلك أفضل إجراءات الحماية في ما بين أعضاء الناتو والشركات".

يذكر أن سلطات إستونيا وفنلندا أعلنتا يوم 8 أكتوبر عن تضرر خط أنابيب الغاز "بالتيك كونكتر" الواصل بين البلدين عبر مياه خليج فنلندا، مما أدى إلى إغلاق خط الأنابيب.

وفي وقت لاحق قال خبراء نرويجيون إنهم سجلوا ترددات اهتزاز قد تكون دليلا على تعرض خط أنابيب الغاز للتفجير.

المصدر: تاس