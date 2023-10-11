يونهاب: التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي يجدد مخاوف كوريا الجنوبية من هجوم محتمل لجارتها الشمالية

أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كيم يونغ-هو"، أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى أن تأخذ في الاعتبار الوضع الأمني الراهن عند اتخاذ قرار بشأن تعليق اتفاق خفض التوتر مع كوريا الشمالية.

وقال "كيم": "بعض عناصر الاتفاقية يمكن أن تعمل في غير صالح كوريا الجنوبية، لأنها تفرط في تقييد تشغيل المراقبة لدينا"، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن تجدد الاهتمام بالاتفاق العسكري جاء على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، ما أدى إلى تجديد مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قدرات سيئول على مواجهة هجوم محتمل من كوريا الشمالية.

وقال "كيم" إن الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعلق الاتفاق أو تتخلى عنه، مشيرا إلى أنه ينبغي مناقشة القضية بحكمة في اجتماع مجلس الأمن القومي.

ودعت الاتفاقية، التي تم توقيعها في عهد الرئيس السابق "مون جيه-إن"، إلى إنشاء مناطق عازلة على طول الحدود البرية والبحرية وإنشاء مناطق لحظر الطيران.

وبحسب الوكالة، انتهكت بيونغ يانغ الاتفاق 17 مرة حتى نهاية العام الماضي، من بينها 15 انتهاكا في العام الماضي وحده.

المصدر: يونهاب