فنزويلا والولايات المتحدة تبحثان اتفاقية حول تخفيف العقوبات

أعلن نائب وزير صناعة البترول الفنزويلي، إيريك خاسينتو بيريز، أن سلطات بلاده والولايات المتحدة تعملان على إقرار اتفاق حول تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الطرفان قريبين من التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، أجاب خاسينتو بيريز على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في موسكو: "تعمل حكومتنا بالتعاون مع السلطات الأمريكية من أجل الموافقة على الاتفاقية الجديدة".

وأشار نائب الوزير إلى أن العقوبات الأمريكية تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الفنزويلي.

وفي وقت سابق صرح ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "تاس" أن الإدارة الأمريكية جاهزة للنظر في تغييرات على نظام العقوبات المفروضة ضد فنزويلا في حالة إجراء إصلاحات ديمقراطية وخلق ظروف لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في البلاد.

تبنت الولايات المتحدة وحلفاؤها 930 إجراء تقييديا أحاديا ضد فنزويلا. يأتي الضرر الأكبر الذي لحق باقتصاد الجمهورية من العقوبات الشديدة المفروضة في عام 2019 على شركة "Petróleos de Venezuela" الحكومية للنفط والغاز، والتي تضم حظرا على صادرات النفط. وقد خسرت فنزويلا أكثر من 232 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة النفط. كما تم تجميد 30 مليار دولار تملكها الجمهورية في البنوك الغربية.

المصدر: تاس