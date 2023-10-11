الكرملين يعلق على خبر تفجير خط أنابيب الغاز "بالتيك كونكتر"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المعلومات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في خط أنابيب الغاز "بالتيك كونكتر"، هي أخبار مثيرة للقلق.

وشدد بيسكوف، على أن تفجير خطوط نقل الغاز الروسي "السيل الشمالي"، خلق سوابق خطيرة في منطقة البلطيق.

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يوم الأحد الماضي، قالت فنلندا وإستونيا إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بالتيك كونكتر" التي تمر بين البلدين عبر قاع بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت بسبب تسرب. وفي يوم الثلاثاء، اكتشف حرس الحدود الفنلنديون تسربا في خط أنابيب الغاز المذكور. وتعتقد الشرطة الجنائية المركزية أن الضرر قد حدث عمدا على الأرجح.

وذكرت قناة ERR، أن موقع التسرب يقع في المياه الإقليمية لفنلندا، كما تضرر كابل الاتصال بين البلدين، الواقع في المياه الإقليمية لإستونيا.

وأضاف بيسكوف: "ليس لدي معلومات فنية، ولا أعرف إذا كانت هيئاتنا الأمنية المختصة تملك مثل هذه المعلومات. ولكن، بالطبع، هذه أخبار مثيرة للقلق للغاية، لأننا نعلم أن سوابق خطيرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية الحيوية في منطقة البلطيق قد تم إنشاؤها بالفعل، وأعني الهجمات المعروفة ضد السيل الشمالي، لذلك، بالطبع، نحن سوف نتوقع معلومات أكثر تفصيلا".

ويشار إلى أن "بالتيك كونكتر"، هو خط أنابيب غاز يمتد على طول قاع خليج فنلندا ويبلغ طوله حوالي 80 كيلومترا يربط بين في فنلندا وإستونيا. لدى كلا البلدين محطات ضاغطة وطرق برية لنقل الغاز تربط خط أنابيب الغاز بشبكة النقل في البلاد. تم تشغيل الخط في ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي