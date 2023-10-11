في حديث مع مخادعين روسيين وزير دفاع السويد: فشلنا في تحديد المتورطين في تفجير "السيل الشمالي"

قال وزير دفاع السويد بول جونسون في حديث مع المخادعين الروسيين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس)، إن بلاده فشلت في تحديد المتورطين في تفجير "السيل الشمالي".

وخلال الحديث الذي تم نشره مقطع منه على قناة المخادعين على تيليغرام، أشار جونسون: "مكتب المدعي العام يجري تحقيقا، بدعم من جهاز الأمن السويدي، ولم يتمكنوا من تحديد من فعل ذلك".

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وأضاف وزير الدفاع السويدي: "نحن دولة صغيرة. نريد الاستمرار في العيش في سلام. ويجب أن نصبح أعضاء كاملي العضوية في حلف شمال الأطلسي. هذه هي الاستنتاجات التي توصلنا إليها".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب في 26 سبتمبر 2022. وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي".

وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.

ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".

المصدر: تاس