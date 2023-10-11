إذاعة: التصعيد الجديد في الشرق الأوسط قد يؤثر على انضمام السويد إلى الناتو

أفادت إذاعة "Sveriges Radio" بأن هجوم حركة حماس على إسرائيل قد يؤثر على عملية انضمام السويد إلى حلف الناتو.

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ونقلت الإذاعة عن عالم السياسة الأمريكي إيان ليسر قوله إنه "إذا كان رد فعل تركيا على الأزمة المتعلقة بإسرائيل بطيئا، فمن غير المرجح أن تحسن العلاقات السيئة بالفعل بينها وبين الكونغرس الأمريكي".

ويرى ليسر في الوقت ذاته أن التفاقم الجديد للصراع الفسطيني الإسرائيلي يوفر لأردوغان فرصة لتحسين العلاقات مع واشنطن من خلال استخدام نفوذه على حركة حماس لبدء مفاوضات السلام وتبادل الأسرى.

وذكرت الإذاعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، سابقا، أن الولايات المتحدة تواصل ربط آفاق موافقة تركيا على طلب السويد للانضمام إلى الناتو بموافقة واشنطن على إمدادات مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.

وأشارت إلى أن الموقف الناعم إلى حد ما لأردوغان من حماس يمكن أن يثير غضب واشنطن ويؤخر تسليم المقاتلات الأمريكية.

ولم توافق تركيا وهنغاريا وحدهما حتى الآن على البروتوكولات الخاصة بانضمام السويد إلى حلف الناتو. للموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الحلف، تتطلب تركيا أن تنفذ سلطات هذا البلد عمليا القانون المحدث بشأن مكافحة الإرهاب وأن تحبط مثل هذه الحوادث بشكل فعال.

المصدر: تاس