عمدة كييف: زيلينسكي يراقب كل خصومه السياسيين المحتملين

أكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يراقب جميع خصومه السياسيين المحتملين.

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وقال كليتشكو في حديث لصحيفة "El Mundo" الإسبانية: "يراقب الرئيس (زيلينسكي) كل من يمكن أن يصبح خصما سياسيا له". وفي الوقت نفسه، لم يجب بشكل واضح عن سؤال حول ما إذا كان ينوي أن يترشح للانتخابات الرئاسية بأوكرانيا.

ووصف كليتشكو علاقاته مع الرئيس زيلينسكي بأنها صعبة.

وقال زيلينسكي في حديث لـ "بي بي سي" في نهاية يونيو الماضي إن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لا يمكن أن تحدث إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية. وأوضح أن الأحكام العرفية التي لا تزال سارية المفعول في أوكرانيا حتى الآن، تحظر إجراء انتخابات في البلاد.

المصدر: نوفوستي