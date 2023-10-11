آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /11.10.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
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