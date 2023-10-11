موقع عبري: حماس خططت لاحتلال قاعدة "حتسريم" الجوية جنوب إسرائيل (صور + فيديو)

قالت وسائل إعلام عبرية إن مسلحي حركة حماس خططوا لاحتلال قاعدة "حتسريم" الجوية جنوب إسرائيل.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، فقد كان بحوزة المسلحين خرائط مفصلة حول ما تحتويه المنطقة من قواعد عسكرية وعلى ما يبدو خططوا لاحتلال القاعدة الجوية العسكرية "حتسريم".

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وقالت في تقريرها إن المختصين بالمتفجرات في الشرطة الإسرائيلية تعاملوا حتى اليوم مع أكثر من 80 مركبة استقلها المسلحون من قطاع غزة نحو بلدات غلاف غزة وبها أسلحة كثيرة ومواد متفجرة وقنابل وغيرها.

وأفادت بأن المختصين عثروا في المركبات على خرائط مفصلة للطرق وصور للبلدات والقواعد العسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المواقع الموجودة في الخرائط القاعدة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي في حتسريم القريبة من مدينة بئر السبع وبلدات غلاف غزة.

وذكرت الهيئة أن نحو 1500 مسلح من حماس تسللوا من غزة إلى بلدات غلاف غزة.

/ kan.org.il

/ kan.org.il

התוכנית שסוכלה: חמאס תכנן לכבוש את בסיס חצרים. @ItayBlumental עם המפות שנמצאו בכלי הרכב של המחבלים#חדשותהערבpic.twitter.com/6LUgC7lhC2 — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2023

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية الرسمية