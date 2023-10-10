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بالفيديو.. مواطنون من النيجر يودعون الجيش الفرنسي بشعارات "تسقط فرنسا"

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بالفيديو.. مواطنون من النيجر يودعون الجيش الفرنسي بشعارات
Globallookpress
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رافق مواطنون من النيجر، اليوم الثلاثاء، الجنود الفرنسيين الذين يغادرون القاعدة العسكرية في مدينة "أيورو" في جنوب غرب البلاد، بشعارات "تسقط فرنسا".

وقال علي حسن، وهو شخصية عامة تترأس مجموعة من الناشطين: "إن فرنسا بدأت في سحب قواتها من النيجر، لا أستطيع أن أخبركم عن العدد الذي تم سحبه، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا انسحاب فرنسي، نحن فخورون، تم إنجاز كل شيء بفضل جيشنا وشعبنا".

وأشار إلى أن طابورا من الجنود الفرنسيين غادر القاعدة في مدينة "أيورو" في جنوب غرب النيجر ووصل إلى العاصمة نيامي، ورافق الجنود قوات من جيش النيجر، وهتف السكان المحليون المتجمعون بشعارات مختلفة، من بينها "تسقط فرنسا".

في مطار نيامي، استقل الجنود الفرنسيون طائرة نقل عسكرية تحمل شعارات فرنسية، بينما أشار حسن إلى أن جزءا من القوات الفرنسية يجري سحبه برا من النيجر إلى تشاد.

 

المصدر: نوفوستي

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