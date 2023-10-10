مصدر في الوفد العراقي لـRT: لقاء السوداني ببوتين سيكون مثمرا

أكد مصدر عراقي في الوفد الذي وصل إلى موسكو صباح اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشهد لقاءات معمقة.

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وقال المصدر لـRT إن "لقاء السوداني ببوتين سيكون مثمرا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا، وهناك نقاشات معمقة ستجري ولن تكون مجرد نقاشات بل ستصل إلى مرحلة الاتفاقيات".

وأضاف أن "العراق ينظر إلى روسيا باحترام كبير على أنها أحد اللاعبين الأساسيين على مستوى العالم، وأن الشراكات معها مثمرة وليست خاسرة".

المصدر: RT