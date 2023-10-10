الخارجية الروسية: الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا فعالا في حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي

أكدت موسكو أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورا مفيدا ونشطا للغاية في إيجاد خيارات لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقال: "في هذا الصدد، نعتقد أن الأمم المتحدة وأمينها العام وكذلك رئيس مجلس الأمن الدولي، وهي البرازيل حاليا، يمكن أن يلعبوا دورا مفيدا ونشيطا إلى حد ما من أجل محاولة إيجاد خيارات لتسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي".

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السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس