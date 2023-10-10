شولتس: ألمانيا اتفقت مع شركائها على أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه اتفق بالهاتف الليلة الماضية مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

وشدد المستشار على أنه يجب بذلك الجهود لمنع المزيد من تصعيد النزاع لاحقا.

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وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هامبورغ: "نحن نقف معا إلى جانب إسرائيل. ونحن كذلك متفقون على أن إسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس والتصدي لهذه الهجمات عديمة الإنسانية".

وتابع شولتس القول: "وفي الوقت نفسه، يجب العمل بالطبع لتجنب المزيد من التصعيد الإقليمي. نحن نحافظ على اتصالات وثيقة مع العديد من الدول في المنطقة".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس