بكين تدعو واشنطن إلى ضمان أمن المؤسسات الدبلوماسية

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة وأمن المؤسسات الدبلوماسية الصينية وموظفيها على الأراضي الأمريكية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "تدعو الصين السلطات الأمريكية إلى إجراء تحقيق فوري، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المؤسسات الدبلوماسية الصينية وموظفيها وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكرت قناة ABC التلفزيونية المحلية أن سيارة اصطدمت بمبنى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو.

وخلال تبادل إطلاق النار الذي بدأ في مكان الحادث، تمكنت الشرطة من القضاء على المشتبه به.

وقدمت القنصلية الصينية، احتجاجا شديد اللهجة للجانب الأمريكي فيما يتعلق بالحادث الذي "شكل تهديدا خطيرا لحياة وسلامة موظفي القنصلية".

المصدر: تاس