 
مباشر
عاجل
إعلام لبناني: القوات الإسرائيلية تلقي قنابل مضيئة عند الحدود اللبنانية وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع

الشرطة الأمريكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية (فيديو)

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w75d

قتلت الشرطة الأمريكية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في مدينة سان فرانسيسكو بغرب البلاد أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته "بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة".

وأوضحت كاثرين وينترز السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو للصحفيين، أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات، حيث "دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط".

وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه به لكن أعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، حسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.

وصرح المتحدث باسم القنصلية أن البعثة "تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث". 

وأضاف "قدمت القنصلية احتجاجا رسميا لدى الجانب الأمريكي مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون". 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا