الشرطة الأمريكية تقتل سائقا اصطدمت سيارته بقنصلية صينية (فيديو)

قتلت الشرطة الأمريكية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في مدينة سان فرانسيسكو بغرب البلاد أمس الاثنين.

وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته "بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة".

وأوضحت كاثرين وينترز السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو للصحفيين، أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات، حيث "دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط".

🚨🚨🚨BREAKING 🇺🇲❌🇨🇳:



Reportedly a car ploughed into the Chinese Consulate in #SanFrancisco, #California, USA



A footage captures the second when the car crashes in to consulate and the police start firing as everyone is seen running out of the building in the video. Several… pic.twitter.com/PUFOLpDG1G — OsintTV 📺 (@OsintTV) October 10, 2023

وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه به لكن أعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، حسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.

وصرح المتحدث باسم القنصلية أن البعثة "تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث".

وأضاف "قدمت القنصلية احتجاجا رسميا لدى الجانب الأمريكي مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون".

المصدر: أ ف ب