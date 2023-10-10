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الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته بشكل كامل على السياج الحدودي في قطاع غزة

توقيف 3 مشاركين في الاحتجاجات في لندن على خلفية أحداث غزة (فيديو)

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توقيف 3 مشاركين في الاحتجاجات في لندن على خلفية أحداث غزة (فيديو)
AP
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أفادت الشرطة البريطانية باحتجاز ثلاثة أشخاص على الأقل على خلفية "الأحداث التي وقعت في وسط لندن عقب الهجوم في إسرائيل".

جاء ذلك بعد أن شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، احتجاجات حاشدة أمام مقر السفارة الإسرائيلية هناك رفضا للحرب ضد قطاع غزة، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ووقعت مناوشات بين مؤيدين لفلسطين ولإسرائيل في إحدى محطات مترو أنفاق لندن.

وقالت شرطة لندن في بيان لها: "تم احتجاز ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على عامل طوارئ، وإحداث أضرار على خلفية عنصرية وحيازة سلاح".

يذكر أن من بين المحتجزين مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما ورجلا يبلغ من العمر 70 عاما.

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ووفقا للمسؤولين الأمنيين، فإنه خلال الاحتجاجات تسبب عدد من الأشخاص في إلحاق أضرار بمبنى، وتعمل الشرطة على تحديد هويات المتورطين لتوقيفهم.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مطعما يهوديا تعرض لهجوم الاثنين في لندن، وقالت الشرطة إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.

وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.

المصدر: "نوفوستي"

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