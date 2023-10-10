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منصة "X" تحجب عددا من الحسابات الجديدة المرتبطة بحماس

أخبار العالم

منصة
AP
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قامت منصة "ْX" للتواصل الاجتماعي بحجب عدد من الحسابات الجديدة المرتبطة بحركة حماس وسط تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن التابع للمنصة: "في إطار استراتيجيتنا الخاصة... بالجهات الفاعلة التي تحض على الكراهية... اتخذنا إجراءات لإزالة الحسابات التي تم إنشاؤها مؤخرا والمرتبطة بحركة حماس".

وذكر البيان أن منصة "X" تحاول منع انتشار "مواد ذات طبيعة إرهابية"، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات تجاه عشرات الآلاف من الرسائل التي تحتوي على تصريحات عدوانية وصور صادمة.

وتابع: "نواصل متابعة التصريحات المعادية للسامية بنشاط".

المصدر: نوفوستي

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