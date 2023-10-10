البيت الأبيض: بايدن يدلى بشهادته في قضية احتفاظه بالوثائق السرية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بشهادته طوعا في إطار التحقيقات في قضية احتفاظه بالوثائق السرية في مكتبه ومنزله.

وجاء في بيان بهذا الصدد، أن إدلاء بايدن بالشهادة جرى خلال يومين، وانتهى يوم الاثنين.

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وأكد البيت الأبيض أنه وبايدن يتعاونان مع التحقيق، ويتم تقديم المعلومات المحدثة "مع الحفاظ على أعلى درجة من الشفافية".

وأضاف البيت الأبيض أن أي أسئلة بشأن التحقيقات يجب التوجه بها إلى وزارة العدل الأمريكية.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا في قضية احتفاظ جو بايدن بالعديد من الوثائق السرية التي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي في 2009 – 2017، والتي تم اكتشافها في مكتبه ومنزله بولاية ديلاوير في نوفمبر 2022.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه قد تم استجواب عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في إطار التحقيقات، بمن فيهم مستشار الرئيس للأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومساعد بايدن ستيف ريكيتي وغيرهم.

المصدر: تاس