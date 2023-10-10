تاكر كارلسون يحذر من اندلاع حرب نووية بين إيران والولايات المتحدة بسبب "طوفان الأقصى"

اعتبر الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، أن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى إفلاس الحكومة الأمريكية واندلاع حرب نووية مع إيران.

وقال كارلسون: "الصراع بين إسرائيل وحماس يمكن أن يتصاعد إلى حرب بين إيران وحلفائها والغرب. وإذا بدأت مثل هذه الحرب، يمكن أن نتوقع بسهولة استخدام الأسلحة النووية وكل ما يتبع ذلك من ملايين القتلى وانهيار الاقتصاد العالمي. كحد أدنى، سنشهد هنا (في الولايات المتحدة) أزمة طاقة غير مسبوقة".

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وأشار كارلسون إلى أن الصراع تسبب بالفعل في زيادة أسعار الطاقة، وإذا استمر على هذا النحو، فإن الولايات المتحدة ستواجه كسادا أكثر خطورة بكثير من ذلك الذي كان موجودا في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتابع: "لقد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 10 ملايين شخص من أفقر البلدان في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتعيش الغالبية العظمى منهم على الرعاية الاجتماعية الحكومية. ويمكنكم أن تتخيلوا كيف سينتهي هذا عندما تفقد حكومة الولايات المتحدة المال".

وانتقد كارلسون السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، الذي سبق أن وجه تهديدات ضد إيران، ووعد بـ "عواقب وخيمة" للتدخل المحتمل في الصراع. وتساءل الصحفي عما سيحدث إذا بدأت الولايات المتحدة في ضرب إيران.

وأضاف الصحفي أن "ليندسي غراهام ليس لديه أي فكرة عما سيحدث. لم يفكر في الأمر. يبلغ من العمر 70 عاما تقريبا وليس لديه أطفال. إنه لا يهتم".

المصدر: نوفوستي