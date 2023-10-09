عسكري إسرائيلي يكشف لـRT تفاصيل صادمة عما عاشه في اللحظات الأولى لـ"طوفان الأقصى"

صرح أحد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من ألف شخص من قطاع غزة شاركوا في الهجوم على الحدود الإسرائيلية.

وقال العسكري الإسرائيلي في حديث لـ RT: " تم اختراق السياج في 22 نقطة دفعة واحدة، وأكثر من ألف شخص من قطاع غزة شاركوا في الهجوم".

وأضاف: "في 7 تشرين أكتوبر، عندما بدأ الصراع بالتفاقم، وفي لحظة اختراق الحدود، كان هناك جندي أو جنديان فقط في الخدمة عند كل نقطة تفتيش، وكان البقية نائمين..لاحقا وعندما استوعبنا الصدمة الأولى للهجوم، ناقشنا الأمر أدركنا أن استخباراتنا قد فشلت".

وأطلقت "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT