أكد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، أن أي دولة سيتم إنشاؤها في المناطق الواقعة غرب أوكرانيا يجب أن تكون محايدة.

وقال ماكغريغور في بث مباشر على يوتيوب: "مهما كانت الدولة التي سيتم إنشاؤها في الجزء الغربي من أوكرانيا، يجب أن تكون محايدة".

ووفقا له، فإن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بتحويل دولة مجاورة إلى نقطة انطلاق للهجوم على أراضيها.

وقال ماكغريغور: "الولايات المتحدة لن تكون قادرة على منع روسيا من تحرير أوديسا وخاركيف".

وفي وقت سابق، أكد موريتز جاتمان، مراسل قناة " فينيكس" الألمانية، أن الولايات المتحدة ستطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

أشار جاتمان إلى أنه ليس من المفيد بالنسبة للولايات المتحدة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024، لهذا السبب سيحثون زيلينسكي على تقديم تنازلات لإنهاء الصراع.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي في وقت سابق، أن واشنطن ستصر في الشتاء القادم أو أوائل عام 2024 على أن يكون زيلينسكي جاهزا للتنازلات.

المصدر: RT