بلدان الناتو توقع عقودا بقيمة 2,4 مليار يورو لإنتاج الذخيرة

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشيا جيوانا أن بلدان الحلف وقعت عقودا مع المصانع العسكرية بقيمة 2,4 مليار يورو لإنتاج الذخيرة بما في ذلك لنقلها إلى أوكرانيا.

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وقال جيوانا في خطاب ألقاه في دورة الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، اليوم الاثنين: "وقعت بلدان حلف الناتو عقودا بقيمة 2,4 مليار يورو لإنتاج الذخيرة بما في ذلك لنقلها إلى أوكرانيا، وبينها مليار يورو للإمدادات ذات الأولوية".

واعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" روب باور، في سبتمبر الماضي، بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

المصدر: تاس