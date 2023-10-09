كل دول الناتو ما عدا الولايات المتحدة ستزيد الإنفاق العسكري بنسبة 8.3%

ستزيد كافة الدول الأعضاء في الناتو، باستثناء الولايات المتحدة، إنفاقها على المجال العسكري في عام 2023 الحالي.

أعلن ذلك ميرشا دان جيونا نائب أمين عام الناتو، خلال حديثه خلال جلسة للجمعية البرلمانية للحلف، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستبلغ نسبة 8.3% مقارنة بمستويات 2022.

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وقال جيونا الذي شغل في فترات سابقة منصب وزير الخارجية ورئيس مجلس الشيوخ في رومانيا: "سيكون عام 2023 هو العام التاسع للزيادات المستمرة في الإنفاق العسكري لدول حلف شمال الأطلسي، ونتوقع هذا العام أن تزيد دول الناتو الأوروبية وكندا إنفاقها العسكري بنسبة 8.3%".

المصدر: تاس