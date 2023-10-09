الخارجية الروسية: قد نتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسوية الصراع بين باكو ويريفان

أفادت الخارجية الروسية بإمكانية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للعمل على تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو إذا لم تتجاهل واشنطن وبروكسل الدور الروسي.

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جاء ذلك في تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، خلال مقابلة مع جريدة RBK، حيث تابع: "من الممكن التعاون، فقط إذا لم تختطف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التطورات التي توصلنا إليها نحن، وينسبوها إلى أنفسهم، وإنما يبنون عليها ويكيفون إجراءاتهم مع خارطة الطريق للتسوية الأرمنية الأذربيجانية التي تم التوصل إليها فعليا بين البلدين".

وأضاف أنه من هذه الزاوية تجري روسيا اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه القضية.

وأكد غالوزين على أن هناك خارطة طريق تم تطويرها بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في عام 2020 والعامين التاليين، وإذا أراد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المساعدة في تنفيذها فإن روسيا لن تعارض ذلك، وتابع: "لكن، إذا كان الأمر يتعلق بالاستفادة من التطورات الروسية والتحرك من دون روسيا، فقطعا لن يناسبنا مثل هذا النهج".

المصدر: نوفوستي