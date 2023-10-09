سيمونيان تذكّر بأن روسيا تخلت عن هاواي ذات مرة

قالت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، في تعليقها على خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في فالداي، إن الطموحات الإمبراطورية غريبة على روسيا - فقد تخلت ذات مرة عن هاواي.

في الأسبوع الماضي، تحدث بوتين في مناقشات نادي فالداي الدولي، حيث حدد ستة مبادئ تسعى روسيا إلى تحقيقها وتدعو الآخرين إلى اتباعها. ومن بينها انفتاح العالم وتنوعه وأقصى قدر من التمثيل والأمن العالمي والعدالة للجميع والمساواة.

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وشددت سيمونيان، على أن كلمة الرئيس الروسي، تضمنت تحليلا مذهلا فعلا، للوضع العالمي.

وعند الحديث عن الدول التي تتهم روسيا بالطموحات الإمبريالية، أكدت سيمونيان أن هذه الدول تعرف التاريخ بشكل سيء للغاية لأن روسيا ليست دولة إمبريالية ولم تكن كذلك قط.

وأضافت في حديث تلفزيوني: "أصبحت روسيا أكبر دولة في العالم بفضل الأراضي والدول وبعض الكيانات الوطنية والاجتماعية والثقافية التي طلبت بنفسها، لأسباب مختلفة، الانضمام إلى الإمبراطورية الروسية".

وتابعت سيمونيان القول: "علاوة على ذلك، رفضت الإمبراطورية الروسية، الأراضي المغرية عدة مرات في تاريخها: هل يعلم الجميع أننا في مرحلة ما تخلينا عن هاواي؟ كان من الممكن أن تكون هاواي الرائعة تابعة لنا الآن".

المصدر: RT