تطال غاز إسرائيل.. خبير اقتصادي يكشف لـRT أضرارا فادحة ستحلق باقتصاد تل أبيب

توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح مواجهة اقتصاد إسرائيل تأثيرات محتملة بسبب المواجهات العسكرية بعد "طوفان الأقصى"، ورجّح أن تكون هناك تداعيات واسعة النطاق على اقتصاد تل أبيب.

وقال المحلل الاقتصادي في حديث لـRT: "تشمل هذه التداعيات تأثيرا كبيرا على السياحة، ما يثني السياح عن زيارة إسرائيل. كما يؤدي الى خسائر كبيرة للشركات الإسرائيلية نتيجة تعطيل التجارة بين إسرائيل والعالم، بالإضافة إلى تعطيل الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم".

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وأضاف أبو الفتوح أنه من المتوقع أن يؤدي هجوم حركة حماس إلى إلحاق أضرار بالمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مما يؤدي إلى شل الإنتاج والنقل.

وأردف أنه لا يُمكن استبعاد التأثير المباشر على البنية التحتية الحيوية، مثل محطات الطاقة أو شبكات المياه، إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وكذلك التأثير السلبي على سوق المال الإسرائيلية، وربما يمتد التأثر إلى قطاع الغاز الإسرائيلي حال توجيه ضربات للبنية التحتية سواء خط تصدير الغاز أو المحطات.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم