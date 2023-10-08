إغلاق خط أنابيب لنقل الغاز في بحر البلطيق بين فنلندا وإستونيا بسبب اشتباه بتسرب

قالت فنلندا وإستونيا اليوم الأحد إن وصلة البلطيق في خط أنابيب غاز "بلتيكونيكتور" الذي تمر بين البلدين عبر بحر البلطيق قد تم إغلاقها بشكل مؤقت للاشتباه في حدوث تسرب.

قالت شركتا "غاسغريد فنلاند"و "إليرينغ" مشغلتا نظام الغاز الفنلندي والإستوني، إنهما لاحظتا انخفاضا غير عادي في الضغط في خط الأنابيب قبل الساعة الثانية صباحا بقليل، وبعد ذلك أوقفتا تدفق الغاز.

قالت "غاسغريد فنلاند" في بيان: "بناء على ملاحظات، اشتبهنا في أن خط الأنابيب البحري بين فنلندا وإستونيا كان يعاني من تسرب.. صمامات خط الأنابيب البحري مغلقة الآن وبالتالي توقف التسرب".

لم تذكر الشركة الفنلندية أي سبب للتسرب المشتبه به وقالت إنها تحقق في الأمر مع إليرينغ.

في سبتمبر / أيلول 2022، تعرضت خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي تمر بين ألمانيا وروسيا في بحر البلطيق لانفجارات في حادث اعتبر تخريبيا.

تم اكتشاف أربعة تسربات للغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم2 إجمالا، وما زالت القضية دون حل.

قالت شركة "غاسغريد فنلاند" إن نظام الغاز الفنلندي مستقر وإنه تم تأمين إمدادات الغاز من محطة "إنكو" العائمة للغاز الطبيعي المسال، في إشارة إلى سفينة الدعم البحري "إكزمبلار" محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء إنكو جنوبي فنلندا.

قالت "إليرينغ" إن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز للمستهلكين في إستونيا، وأضافت أنه بعد إغلاق "بلتيكونيكتور"، تم توفير الغاز للمستهلكين من لاتفيا.

خط الأنابيب يسير في الاتجاهبن وينقل الغاز الطبيعي بين فنلندا وإستونيا حسب العرض والطلب.

قالت "إليرينغ" إن معظم الغاز الذي كان يتدفق في خط الأنابيب في وقت مبكر اليوم الأحد قبل الإغلاق كان يتجه من فنلندا إلى إستونيا وتم نقله إلى لاتفيا.

المصدر: أب أب