بوتين: لم أحاول تعليم أحد بل أوضحت موقف روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في خطابه الذي ألقاه خلال جلسات منتدى "فالداي" الحواري يوم 5 أكتوبر، لم يحاول تعليم أي شخص، لكنه حدد موقف الدولة الروسية.

وبعد انتهاء منتدى "فالداي"، وصف مدير النادي فيودور لوكيانوف، خطاب الرئيس بوتين بخطاب "المعلم الجيد".

وردا على ذلك قال بوتين: "لم أحاول حتى تعليم أي شخص". مؤكدا "حاولت أن أنقل للجمهور وإلى زملائنا موقف القيادة الروسية وروسيا الاتحادية".

وانطلقت أعمال الدورة الـ 20 لمنتدى"فالداي" الدولي للحوار في مدينة سوتشي يوم الخميس 5 أكتوبر، تحت شعار "التعددية القطبية العادلة: كيفية ضمان الأمن والتنمية للجميع".

وفي بداية الجلسة العامة، ألقى بوتين خطابا رئيسيا وبعد ذلك أجاب على أسئلة مدير الحوار والمشاركين لمدة ثلاث ساعات. وتحدث على وجه الخصوص عن التقدم الذي أحرزته العملية العسكرية الخاصة ومستقبل النظام السياسي والمالي العالمي والوضع في الاقتصاد الروسي.

وبحث منتدى "فالداي" والضيوف من مختلف البلدان، مخاطر الحرب النووية وأزمة أوكرانيا وآفاق التعاون في إطار مجموعة "بريكس"، وشارك في الاجتماعات 140 خبيرا من 42 دولة.

المصدر: RT